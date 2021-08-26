Популярное среди фанатов книг о Гарри Поттере кафе «Дом слонов» в Эдинбурге серьезно повреждено в результате пожара в соседней кондитерской.

Об этом сообщает Европейская правда.

Пожар вспыхнул во вторник в кондитерской Valerie, которая тоже серьезно пострадала. Для ликвидации пожара было задействовано более 60 пожарных и 12 пожарных машин. Шотландская пожарно-спасательная служба сообщила, что один из членов ее экипажа был доставлен в больницу.

«Дом слонов» поврежден дымом и водой. На кадрах, распространенных после пожара, видно кафе без окон, разрушенный интерьер и мусор, который лежит снаружи. Владелец заведения Дэвид Тейлор сказал BBC, что он опустошен серьезным ущербом, нанесенным его бизнесу. Он сказал, что кафе, вероятно, будет закрыто на несколько месяцев на ремонт.

«Дом слонов» является постоянной остановкой поклонников Гарри Поттера. На кафе давно висела вывеска, объявлявшая его «местом рождения» вымышленного юного волшебника. Джоан Роулинг отрицала, что истории о Гарри Поттере родились здесь. По ее словам, она начала писать их еще до того, как переехала в Эдинбург. Но писательница подтвердила, что часто бывала в кафе, когда писала серию книг.

Напомним, по оценкам экспертов, во Франции пожары нанесли урон 73 винодельням и 5 кооперативам — центрам винного туризма.