Боевики «Талибана», которые захватили власть в Афганистане, поместили бывшего президента страны Хамила Карзая под домашний арест. Также ограничена свобода у председателя Высшего совета национального примирения Абдуллы Абдуллы.

Они находятся в одном месте, передает Зеркало недели.

СМИ сообщает, что Хамил Карзай и Абдулла Абдулла без личной охраны. Их охраняют сами талибы.

Еще в понедельник талибы конфисковали оружие и личный транспорт Хамила Карзая и его охраны. В среду аналогичную операцию провели у Абдуллы.

Они оба проводили консультации с талибами по вопросу формирования инклюзивного правительства.

Напомним, что захватившее власть в Афганистане исламистское движение «Талибан» запретило вывозить из страны доллары и антиквариат.