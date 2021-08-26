В центре Киева атаковали офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека – метнули «коктейль Молотова».
Двери здания горели, свидетельствует видео, которое опубликовал Telegram-канал «Ґрати».
Инцидент произошел по улице Институтская. По данным «Ґрати», подозреваемого уже задержали правоохранители.
Напомним, 20 июля в Киеве ограбили банк «Укрсиббанк». Женщина бросила «коктейль Молотова» и под угрозой пистолета забрала деньги у кассиров.
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В центре Киева атаковали офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека – метнули «коктейль Молотова».
Двери здания горели, свидетельствует видео, которое опубликовал Telegram-канал «Ґрати».
Инцидент произошел по улице Институтская. По данным «Ґрати», подозреваемого уже задержали правоохранители.
Напомним, 20 июля в Киеве ограбили банк «Укрсиббанк». Женщина бросила «коктейль Молотова» и под угрозой пистолета забрала деньги у кассиров.