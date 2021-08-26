В международном аэропорту столицы Афганистана Кабула произошел взрыв.

Об этом сообщает Новое время, ссылаясь на CNN.

По словам одного из источников, среди афганцев есть раненые.

The Guardian пишет, что сильный взрыв произошел через несколько часов после того, как западные спецслужбы предупредили об угрозе теракта.

Напомним, в Афганистане представители движения «Талибан» порекомендовали работающим женщинам оставаться дома, пока для них не создадут надлежащую систему безопасности. Ограничение называют временным.