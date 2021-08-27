26 августа российские оккупационные войска на Донбассе три раза обстреляли позиции украинских защитников. В результате ранения получил украинский боец.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Раненный военный находится в больнице, его состояние удовлетворительное.
Вблизи населенного пункта Орехово противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов.
У Авдеевки российские оккупанты стреляли из минометов 82-го калибра. В районе Новолуганского российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.
Украинские военные стреляли в ответ. По состоянию на 7:00 27 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что в зоне проведения операции Объединенных сил погиб защитник Украины Александр Васильевич Аксенов, уроженец города Борисполь Киевской области.
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26 августа российские оккупационные войска на Донбассе три раза обстреляли позиции украинских защитников. В результате ранения получил украинский боец.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Раненный военный находится в больнице, его состояние удовлетворительное.
Вблизи населенного пункта Орехово противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов.
У Авдеевки российские оккупанты стреляли из минометов 82-го калибра. В районе Новолуганского российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.
Украинские военные стреляли в ответ. По состоянию на 7:00 27 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что в зоне проведения операции Объединенных сил погиб защитник Украины Александр Васильевич Аксенов, уроженец города Борисполь Киевской области.