25 августа, около 22:20, в полицию поступило сообщение о том, что в Первомайске в 51-летнего водителя такси стреляли пассажиры.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Полицейские установили, что между таксистом и двумя пассажирами, 15-летними местными жителями, возник конфликт, в ходе которого один из подростков выстрелил в водителя из оружия, предварительно, пневматического действия.

Пострадавший был доставлен в больницу, где медики оказали ему неотложную помощь. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.

Согласно заключению эксперта, степень полученных телесных повреждений потерпевшего относится к категории легких.

По данному факту проводится расследование, правоохранители выясняют все обстоятельства указанного события.

Напомним, весной в ходе спецоперации в Николаеве полиция задержала 33-летнего таксиста по подозрению в убийстве женщины.