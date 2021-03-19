18 марта в ходе спецоперации в Николаеве полиция задержала 33-летнего таксиста по подозрению в убийстве женщины.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления в Николаевской области.

Напомним, 14 марта собственница квартиры в Николаеве обнаружила тело 37-летней женщины, которая арендовала у нее жилье. Как оказалось, женщину застрелили в голову.

Полицейские установили, что злоумышленник познакомился с жительницей Черкасской области в интернете. Под предлогом интимного общения он договорился о встрече, пришел к ней в съемную квартиру. Женщину убил двумя выстрелами в голову. В доме нашел около шести тысяч гривен, а всё, к чему прикасался, собрал в пакет, забрал и ушел.

В салоне автомобиля таксиста полицейские обнаружили пистолет, револьвер с глушителем и патроны.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК. Ему инкриминируют умышленное убийство и незаконное обращение с оружием и боевыми припасами (ч. 1 ст. 115 УК, ч. 1 ст. 263 УК), за что Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание до 15 лет заключения.

Проверяется причастность задержанного к совершению других преступлений с применением оружия на территории региона и страны.

Под процессуальным руководством областной прокуратуры следователи объявили задержанному подозрение в совершении умышленного убийства, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Напомним, что в Заводском районе Николаева мужчина убил своего приятеля и сообщил об этом правоохранителям, после чего пытался скрыться с места преступления, но его задержали.