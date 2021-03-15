Полиция расследует убийство 37-летней женщины, которую нашли с огнестрельным ранением в голову на съемной квартире в центре Николаева.

Об этом сообщается на странице полиции Николаевской области в Facebook.

Сообщается, что 14 марта в полицию позвонила владелица квартиры по проспекту Центральному и сообщила, что женщина, которая снимала у нее квартиру, не отвечает на звонки, а соседка из окна видит, как она лежит на полу без сознания.

На место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа отделения полиции № 1, руководство Главного управления Нацполиции и Николаевского районного управления полиции.

Выяснилось, что 37-летняя женщина мертва, а эксперт, осмотрев ее тело, обнаружил у нее огнестрельное ранение в голову.

Сейчас по данному факту следователи начали уголовное дело по части 1 статьи 115 Уголовного Кодекса «Умышленное убийство» и проводят расследование.

Оперативные сотрудники принимают меры для установления и задержания причастных к преступлению лиц.

Напомним, что в Заводском районе Николаева мужчина убил своего приятеля и сообщил об этом правоохранителям, после чего пытался скрыться с места преступления, но его задержали.