В Заводском районе Николаева мужчина убил своего приятеля и сообщил об этом правоохранителям, после чего пытался скрыться с места преступления, но его задержали.

Об этом сообщает полиция Николаевской области на своей странице в Facebook.

Сегодня утром, 15 февраля, на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что в комнате общежития по улице Георгия Гонгадзе в Заводском районе Николаева произошло убийство. Позже выяснилось, что в полицию звонил сам злоумышленник, 39-летний местный житель, который накануне выпивал с пострадавшим алкоголь на месте преступления.

Во время застолья между мужчинами возникла ссора и драка, в ходе которой злоумышленник избил хозяина до смерти. Увидев, что пострадавший не подает признаки жизни, мужчина сообщил об этом правоохранителям.

Сотрудники роты полиции особого назначения, прибывшие на место происшествия первыми, задержали преступника, когда он пытался сбежать.

При осмотре тела погибшего у него обнаружили многочисленные травмы головы. Для установления окончательной причины смерти тело мужчины направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Следователи задержали преступника в порядке статьи 208 и начали уголовное производство по части 1 статьи 115 «Умышленное убийство», санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Напомним, вечером 11 февраля в Николаеве мужчина избил свою сожительницу, позже у него дома нашли оружие.