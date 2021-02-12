Вчера вечером,11 февраля, в Николаеве мужчина избил свою сожительницу, позже у него дома нашли оружие.

Об этом сообщается на странице патрульной полиции Николаевской области в Facebook.

Вчера, примерно в 17:00, патрульным на служебный планшет поступил вызов о домашнем насилии.

Когда правоохранители прибыли на место происшествия, заявительница сообщила, что ее пьяный сожитель ее бьет, а также рассказала, что он прячет в квартире оружие. Позже на месте, на которое указала женщина, полицейские действительно нашли предмет, похожий на пистолет.

Во время проверки патрульные выяснили, что сожитель заявительницы находится под следствием за совершение хулиганских действий, которые сопровождаются особой дерзостью или исключительным цинизмом (статья 296).

Патрульные уже задержали мужчину и передали его следователям для дальнейшего выяснения всех обстоятельств дела.

Напомним, в Снигиревке Николаевской области мужчина до смерти избил свою знакомую.