Полиция Николаева разыскивает Быкова Алексея Юрьевича 2002 года рождения, который 24 августа ушел из дома по улице Чайковского и до настоящего времени не выходит на связь, его местонахождение неизвестно.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Приметы: среднего телосложения, волосы русые, глаза карие.

Был одет в черные спортивные штаны, белую футболку с черными надписями, черные кроссовки с белой подошвой, при себе имел рюкзак из джинсовой ткани.

— Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого или предоставить другую полезную информацию, сообщить в отделение полиции №2 Николаевского районного управления ГУНП в Николаевской области (Ингульский ОП) по адресу: Николаев, улица 12-я Продольная, 42-А или по телефонам (0512) 64-95-99, 102, — сказано в сообщении.

Напомним, в Херсонской области пропал подросток, который ушел из дома кататься на велосипеде и не вернулся, позже его нашли.