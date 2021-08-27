В Николаевской области по состоянию на 27 августа выявили еще 27 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.
По месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зарегистрировано 11 случаев COVID-19.
Заболевание COVID-19 выявлено у 2 431 (+1) работника учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 19, всего — 68744.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 1882, за сутки — 1 человек.
В Украине за минувшие сутки, 26 августа, выявили 2032 новых случая коронавируса.
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В Николаевской области по состоянию на 27 августа выявили еще 27 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.
По месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зарегистрировано 11 случаев COVID-19.
Заболевание COVID-19 выявлено у 2 431 (+1) работника учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 19, всего — 68744.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 1882, за сутки — 1 человек.
В Украине за минувшие сутки, 26 августа, выявили 2032 новых случая коронавируса.