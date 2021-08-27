В Украине за минувшие сутки, 26 августа, выявили 2032 новых случая коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За минувшие сутки госпитализировали 838 человек, умерли — 66; выздоровели — 1253. Протестовали методом ПЦР — 23 049 человек, методом ИФА — 7219, экспресс-тестами — 23 218 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (262), Харьковской (195), Донецкой (127), Херсонской (124) и Черновицкой (123) областях.
За все время пандемии в Украине заболели 2 280 203 человека, выздоровели — 2 204 682, летальных случаев — 53 632.
Напомним, по состоянию на 26 августа в Николаевской области выявлено 34 новых подтвержденных случая COVID-19, 1 пациент умер.
|
Дивны твои дела, «Николаевгаз»…Светлана Кугук
|
Відповідатиме кожний за своєСтанислав Мартиросов
В Украине за минувшие сутки, 26 августа, выявили 2032 новых случая коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За минувшие сутки госпитализировали 838 человек, умерли — 66; выздоровели — 1253. Протестовали методом ПЦР — 23 049 человек, методом ИФА — 7219, экспресс-тестами — 23 218 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (262), Харьковской (195), Донецкой (127), Херсонской (124) и Черновицкой (123) областях.
За все время пандемии в Украине заболели 2 280 203 человека, выздоровели — 2 204 682, летальных случаев — 53 632.
Напомним, по состоянию на 26 августа в Николаевской области выявлено 34 новых подтвержденных случая COVID-19, 1 пациент умер.