Самолет президента Украины Владимира Зеленского, взявший курс на Кишинев, экстренно сел в Одессе из-за плохой видимости и тумана.

Об этом передает «Думская».

Борт первого лица Airbus A319 временно остановился в аэропорту Одессе.

Сообщается, что в столицу Молдовы Владимир Зеленский летел для участия в мероприятиях, приуроченных ко дню независимости республики.

Кроме борта Зеленского, в Одессе приземлился борт Air Moldova, направлявшийся в Кишинев из Турции.

Ранее сообщалось, между Киевом и Кишиневом планируют создать автомобильный транспортный коридор, который совместит столицы Украины и Молдовы и сократит путь между ними до 5-6 часов.