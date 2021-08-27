В центральной части Англии в городе Лимингтон-Спа масштабный пожар охватил промышленную зону. На месте инцидента раздаются громкие взрывы.
Об этом сообщает BBC.
Сообщается, что возгорание произошло в производственном помещении, на месте было зафиксировано несколько взрывов. Сейчас над промышленной зоной поднимается огромный шлейф густого черного дыма.
На место происшествия направлены пожарные машины. Местным жителям рекомендуют держать двери и окна закрытыми. Полиция Уорикшира перекрыла дороги.
На данный момент информации о пострадавших и жертвах нет.
Напомним, сегодня, 27 августа, в центре Николаева сгорела легковушка Ford Sierra.
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В центральной части Англии в городе Лимингтон-Спа масштабный пожар охватил промышленную зону. На месте инцидента раздаются громкие взрывы.
Об этом сообщает BBC.
Сообщается, что возгорание произошло в производственном помещении, на месте было зафиксировано несколько взрывов. Сейчас над промышленной зоной поднимается огромный шлейф густого черного дыма.
На место происшествия направлены пожарные машины. Местным жителям рекомендуют держать двери и окна закрытыми. Полиция Уорикшира перекрыла дороги.
На данный момент информации о пострадавших и жертвах нет.
Напомним, сегодня, 27 августа, в центре Николаева сгорела легковушка Ford Sierra.