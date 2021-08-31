Поздно вечером 30 августа 20-летний водитель мопеда наехал на 6-летнего ребенка, который перекатывал через дорогу свой велосипед.

Об этом сообщили в Нацполиции Николаевщины.

В результате столкновения водитель и его пассажир свалились с мопеда, а ребенок получил травму. В больницу забрали мальчика с водителям, где медики осмотрели повреждения.

Открыто уголовное дело по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Полиция выясняет подробности аварии.

Ранее сообщалось, 24 августа на проспекте Богоявленском в Николаеве столкнулись мотоцикл и автомобиль ВАЗ-2108.