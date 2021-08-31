В Луганской области погиб военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила родом из Львовщины - 27-летний Роман Задорожный.

Об этом в Facebook сообщила волонтер, директор ОО «Ассоциация ветеранов и участников АТО/ООС Каменетчины» Роксана Терлецкая.

— Страшная и болезненная весть прилетела к нам с фронта. Вчера в зоне АТО/ООС вблизи Попасной погиб член нашей организации «Ассоциация ветеранов войны и участников АТО/ООС Каменетчины» наш земляк, Патриот, который защищал нас от первых дней войны и до последнего вздоха, — Роман Задорожный, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 27-летний военный был родом из Добротвора, служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила, которая дислоцируется в Яворове. У него остались мама, сестры и братья.

Предварительно тело Романа Задорожного привезут во Львовскую область в четверг, 2 сентября.

Накануне 30 августа, в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировали 11 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Один военный погиб, двое раненых доставлены в больничное учреждение.