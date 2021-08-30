В понедельник вечером, 30 августа, на Донбассе боевики в очередной раз обстреляли украинские позиции. В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще один - получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр оперативно-тактической группировки «Север».

Раненого военного срочно эвакуировали и доставили в лечебное учреждение. Состояние его здоровья оценивается как средней степени тяжести.

Украинские военные огнем прекратили вражеские обстрелы.

— О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, — говорится в сообщении.

Напомним, 25 августа, в Николаеве простились с 21-летним николаевцем, лейтенантом Юрием Михайловым. Он погиб в результате вражеского обстрела 22 августа в зоне проведения ООС.