Сегодня, 25 августа, в Николаеве простились с 21-летним николаевцем, лейтенантом Юрием Михайловым. Он погиб в результате вражеского обстрела 22 августа в зоне проведения ООС.

Об этом идет речь в сюжете телеканала «НИС-ТВ».

Церемония прощания состоялась в центре города, возле мемориала «Струны памяти». Провести бойца в последний путь пришли сотни людей: родные, близкие, побратимы, волонтеры.

Чуть более месяца назад Юрий Михайлов окончил Академию сухопутных войск во Львове, после чего сразу поехал на восток. Парень был сиротой, его воспитывали бабушка и родные тети.

— Мы окончили вместе Академию сухопутных войск во Львове и сразу поехали сюда — на Восток. Он мне сказал: «Я хочу закончить эту войну. Мне надоели эти жертвы. Тяжело», —вспоминает сослуживец Юрия Михайлова Олег Штурипита.

Военнослужащего похоронили на городском кладбище в Мешково-Погорелово — на Аллее Героев.

Прощальная церемония завершилась исполнением гимна Украины оркестром 36 Отдельной бригады морской пехоты.

Присутствующие на церемонии, прощаясь с Юрием Михайловым сформировали живой коридор по аллее у здания Николаевской облгосадминистрации, преклонив колено.

Напомним, вследствие снайперского огня оккупантов на Востоке Украины 19 августа погиб контрактник 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Василий Островский.