В Подольске Одесской области нашли повешенным контрактника Вооруженных сил Украины.

Об этом передает УНИАН, ссылаясь на источник в правоохранительных органах региона.

Сообщается, что 28-летнего мужчину нашли мертвым по месту проживания, по предварительным выводам, все указывает на суицид. У погибшего был заключён контракт с ВСУ и он служил в военной части А2980 11-го отдельного мотопехотного батальона «Киевская Русь».

— Причина и обстоятельства случившегося устанавливаются. Предсмертной записки не было, — уточнили в полиции.

Как сообщалось, правоохранители расследуют обстоятельства гибели военного, чье тело обнаружили на свалке в Очакове. Погибшего подозревали в нападении на другого военнослужащего 23 апреля. Предварительная версия случившегося — суицид.