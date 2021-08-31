В Подольске Одесской области нашли повешенным контрактника Вооруженных сил Украины.
Об этом передает УНИАН, ссылаясь на источник в правоохранительных органах региона.
Сообщается, что 28-летнего мужчину нашли мертвым по месту проживания, по предварительным выводам, все указывает на суицид. У погибшего был заключён контракт с ВСУ и он служил в военной части А2980 11-го отдельного мотопехотного батальона «Киевская Русь».
— Причина и обстоятельства случившегося устанавливаются. Предсмертной записки не было, — уточнили в полиции.
Как сообщалось, правоохранители расследуют обстоятельства гибели военного, чье тело обнаружили на свалке в Очакове. Погибшего подозревали в нападении на другого военнослужащего 23 апреля. Предварительная версия случившегося — суицид.
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В Подольске Одесской области нашли повешенным контрактника Вооруженных сил Украины.
Об этом передает УНИАН, ссылаясь на источник в правоохранительных органах региона.
Сообщается, что 28-летнего мужчину нашли мертвым по месту проживания, по предварительным выводам, все указывает на суицид. У погибшего был заключён контракт с ВСУ и он служил в военной части А2980 11-го отдельного мотопехотного батальона «Киевская Русь».
— Причина и обстоятельства случившегося устанавливаются. Предсмертной записки не было, — уточнили в полиции.
Как сообщалось, правоохранители расследуют обстоятельства гибели военного, чье тело обнаружили на свалке в Очакове. Погибшего подозревали в нападении на другого военнослужащего 23 апреля. Предварительная версия случившегося — суицид.