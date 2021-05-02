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Правоохранители расследуют обстоятельства гибели военного, чье тело обнаружили на свалке в Очакове. Погибшего подозревали в нападении на другого военнослужащего 23 апреля. Предварительная версия случившегося — суицид.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Николаевской области.
Полиция обнаружила тело вечером 1 мая. Осмотревший тело эксперт выдвинул предварительную версию смерти — самоубийство, обнаружив на руках и шее порезы. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.
Оперативники изъяли нож и пистолет, лежавшие возле умершего.
Правоохранительные органы подтвердили, что погибший оказался 26-летним местным военным, которого подозревали в покушении на своего сослуживца.
По факту смерти открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство», как того требует закон. Военная прокуратура займется расследованием всех обстоятельств дела.
Ранее НикВести сообщали, что неизвестный покушался на жизнь военного — метил в голову.
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Правоохранители расследуют обстоятельства гибели военного, чье тело обнаружили на свалке в Очакове. Погибшего подозревали в нападении на другого военнослужащего 23 апреля. Предварительная версия случившегося — суицид.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Николаевской области.
Полиция обнаружила тело вечером 1 мая. Осмотревший тело эксперт выдвинул предварительную версию смерти — самоубийство, обнаружив на руках и шее порезы. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.
Оперативники изъяли нож и пистолет, лежавшие возле умершего.
Правоохранительные органы подтвердили, что погибший оказался 26-летним местным военным, которого подозревали в покушении на своего сослуживца.
По факту смерти открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство», как того требует закон. Военная прокуратура займется расследованием всех обстоятельств дела.
Ранее НикВести сообщали, что неизвестный покушался на жизнь военного — метил в голову.