Правоохранители расследуют обстоятельства гибели военного, чье тело обнаружили на свалке в Очакове. Погибшего подозревали в нападении на другого военнослужащего 23 апреля. Предварительная версия случившегося — суицид.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Полиция обнаружила тело вечером 1 мая. Осмотревший тело эксперт выдвинул предварительную версию смерти — самоубийство, обнаружив на руках и шее порезы. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Оперативники изъяли нож и пистолет, лежавшие возле умершего.

Правоохранительные органы подтвердили, что погибший оказался 26-летним местным военным, которого подозревали в покушении на своего сослуживца.

По факту смерти открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство», как того требует закон. Военная прокуратура займется расследованием всех обстоятельств дела.

Ранее НикВести сообщали, что неизвестный покушался на жизнь военного — метил в голову.