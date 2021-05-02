В Очакове Николаевской области на свалке нашли тело военнослужащего Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Обозреватель со ссылкой на источник в полиции, его разыскивали за покушение на убийство.

Труп нашли 1 мая около 18:20. Известно, что у погибшего была фамилия Тофан.

Мужчину 1995 года рождения с 23 апреля разыскивали за покушение на убийство своего сослуживца. Никаких других подробностей происшествия пока не сообщают.

Преступности.НЕТ пишут, что около года назад погибший мужчина уволился из 73-го центра. Также сказано, что погибший ранее стрелял в сослуживца.

— Тело подозреваемого нашли в районе мусорной свалки в Очакове. Возле него обнаружили пистолет Макарова, который ранее пропал из воинской части. По предварительным данным, причиной смерти экс-военнослужащего могло стать самоубийство. Точная картина случившегося пока что неясна, пишет СМИ.

Ранее в Очакове неизвестный покушался на жизнь военного — метил в голову.