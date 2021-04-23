Фотоснимок подозреваемого.

Сегодня утром, 23 апреля, в Очакове неизвестный открыл огонь по военнослужащему, попал в голову и скрылся с места преступления.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

23-летний боец получил ранение во дворе собственного дома, когда направлялся на работу. Раненного госпитализировали, а полиция объявила злоумышленника в розыск.

— Уважаемые граждане, если вам известна информация о местонахождении мужчины, изображенного на фото, или любые другие полезные для следствия сведения, просьба сообщить в отделение полиции № 7 Николаевского районного управления по адресу: г. Очаков, ул. Алексея Зинченко, 90 или по телефонам (05154) 3-02-63, (0512) 53-13-47, 102, — обращаются правоохранители к гражданам.

Ранее НикВести сообщали, в центре Николаева в ночь на воскресенье, 6 сентября, 2015 года на улице Советской, перед баром «Сотка» неизвестные стреляли в бойца АТО.