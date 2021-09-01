В белорусской столице инспекторы ГАИ остановили автомобиль, которым управлял нетрезвый мужчина в костюме героя из фильма «Аватар».

Об этом во вторник, 31 августа, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Минска.

Отмечается, что необычное задержание произошло накануне.

— Внимание инспекторов отдела ГАИ Центрального РУВД столицы привлек автомобиль Рено, двигавшийся по проспекту Независимости. За рулем иномарки находился двойник героя кинофильма Аватар. При проверке документов выяснилось, что легковушкой управляет обычный 31-летний мужчина, — говорится в сообщении.

Как объяснил водитель, в крови которого было обнаружено 1,92 промилле алкоголя, он преобразился для участия в конкурсе необычных костюмов на корпоративе.

В отношении мужчины составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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