В Виннице во время праздничной линейки в школе стало плохо 71-летнему мужчине. Он умер от остановки сердца.
Об этом сообщает Винниця.info.
Мужчина потерял сознание на улице. Родители и учителя начали реанимировать мужчину и вызвали скорую. Врачам скорой помощи спасти мужчину не удалось.
По предварительным данным полиции, мужчина умер от остановки сердца.
Однако, окончательно о причинах смерти станет известно после судебно-медицинской экспертизы.
В Николаеве в среду, 1 сентября, под ноги горожанам начали падать фрагменты фасада жилого дома по улице Адмиральской, 29.
|
Свобода слова в Миколаєві: Апаратні наради у міського голови тепер відкриті, але за графікомКатерина Середа
|
Подякуємо Володимиру Володимировичу за Володимира ОлександровичаСтанислав Мартиросов
В Виннице во время праздничной линейки в школе стало плохо 71-летнему мужчине. Он умер от остановки сердца.
Об этом сообщает Винниця.info.
Мужчина потерял сознание на улице. Родители и учителя начали реанимировать мужчину и вызвали скорую. Врачам скорой помощи спасти мужчину не удалось.
По предварительным данным полиции, мужчина умер от остановки сердца.
Однако, окончательно о причинах смерти станет известно после судебно-медицинской экспертизы.
В Николаеве в среду, 1 сентября, под ноги горожанам начали падать фрагменты фасада жилого дома по улице Адмиральской, 29.