В Виннице во время праздничной линейки в школе стало плохо 71-летнему мужчине. Он умер от остановки сердца.

Об этом сообщает Винниця.info .

Мужчина потерял сознание на улице. Родители и учителя начали реанимировать мужчину и вызвали скорую. Врачам скорой помощи спасти мужчину не удалось.

По предварительным данным полиции, мужчина умер от остановки сердца.

Однако, окончательно о причинах смерти станет известно после судебно-медицинской экспертизы.

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