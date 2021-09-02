Музей одной из школ в Сумах держал в своей коллекции опасный предмет — неразорвавшийся снаряд. Когда администрация осознала опасность, вызвала пиротехников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Новый директор школы оценил угрозу во время прохода музеем. Специалисты пришли к выводу, что снаряд содержал в себе взрывчатое вещество и мог быть использован по боевому назначению, а значит представлял угрозу для жизни детей.

Пиротехники говорят, что он мог разорваться из-за встрясок в любой момент.

— Во время осмотра экспозиции был обнаружено зенитный снаряд времен Второй мировой войны калибра 50 мм. На месте происшествия взрывотехники изъяли снаряд и доставили его в взрыво-технический центр, — рассказали в сумской полиции.

Ранее сообщалось, в прибрежной зоне острова Березань нашли неразорвавшиеся боеприпасы.