Музей одной из школ в Сумах держал в своей коллекции опасный предмет — неразорвавшийся снаряд. Когда администрация осознала опасность, вызвала пиротехников.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Новый директор школы оценил угрозу во время прохода музеем. Специалисты пришли к выводу, что снаряд содержал в себе взрывчатое вещество и мог быть использован по боевому назначению, а значит представлял угрозу для жизни детей.
Пиротехники говорят, что он мог разорваться из-за встрясок в любой момент.
— Во время осмотра экспозиции был обнаружено зенитный снаряд времен Второй мировой войны калибра 50 мм. На месте происшествия взрывотехники изъяли снаряд и доставили его в взрыво-технический центр, — рассказали в сумской полиции.
Ранее сообщалось, в прибрежной зоне острова Березань нашли неразорвавшиеся боеприпасы.
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Музей одной из школ в Сумах держал в своей коллекции опасный предмет — неразорвавшийся снаряд. Когда администрация осознала опасность, вызвала пиротехников.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Новый директор школы оценил угрозу во время прохода музеем. Специалисты пришли к выводу, что снаряд содержал в себе взрывчатое вещество и мог быть использован по боевому назначению, а значит представлял угрозу для жизни детей.
Пиротехники говорят, что он мог разорваться из-за встрясок в любой момент.
— Во время осмотра экспозиции был обнаружено зенитный снаряд времен Второй мировой войны калибра 50 мм. На месте происшествия взрывотехники изъяли снаряд и доставили его в взрыво-технический центр, — рассказали в сумской полиции.
Ранее сообщалось, в прибрежной зоне острова Березань нашли неразорвавшиеся боеприпасы.