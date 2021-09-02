В Японии зарегистрировали первые два случая заражения новым штаммом коронавируса «Мю». Они привезены из-за границы.
Об этом сообщает NHK.
По информации Министерства здравоохранения Японии, штаммом «Мю» были инфицированы две авиапассажирки, которые получили положительный результат тестирования на коронавирус при прохождении карантинного контроля в двух аэропортах.
Указано, что заражение было зафиксировано у женщины старше 40 лет, которая в конце июня прибыла в аэропорт Нарита из ОАЭ, также болезнь выявили у женщины старше 50 лет, которая в начале июля прибыла в аэропорт Ханэда из Великобритании.
Данный вариант коронавируса обладает мутациями, которые потенциально могут снижать иммунитет, полученный в результате вакцинации.
Напомним, впервые штамм коронавируса «Мю» был обнаружен в Колумбии.
Напомним, в Николаевской области по состоянию на 2 сентября выявили еще 36 подтвержденных случаев COVID-19, умерших пациентов нет.
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В Японии зарегистрировали первые два случая заражения новым штаммом коронавируса «Мю». Они привезены из-за границы.
Об этом сообщает NHK.
По информации Министерства здравоохранения Японии, штаммом «Мю» были инфицированы две авиапассажирки, которые получили положительный результат тестирования на коронавирус при прохождении карантинного контроля в двух аэропортах.
Указано, что заражение было зафиксировано у женщины старше 40 лет, которая в конце июня прибыла в аэропорт Нарита из ОАЭ, также болезнь выявили у женщины старше 50 лет, которая в начале июля прибыла в аэропорт Ханэда из Великобритании.
Данный вариант коронавируса обладает мутациями, которые потенциально могут снижать иммунитет, полученный в результате вакцинации.
Напомним, впервые штамм коронавируса «Мю» был обнаружен в Колумбии.
Напомним, в Николаевской области по состоянию на 2 сентября выявили еще 36 подтвержденных случаев COVID-19, умерших пациентов нет.