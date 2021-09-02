В Николаевской области по состоянию на 2 сентября выявили еще 36 подтвержденных случаев COVID-19, умерших пациентов нет.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Заболевшие по месту жительства:

Николаев — 44893 (+17);

Первомайск — 3214;

Южноукраинск — 2054 (+2);

Вознесенск — 1863;

Очаков — 1325 (1).

На других территориях, в том числе в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зарегистрировано 16 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 выявлено у 2433 (+1) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных COVID-19 за сутки —15, всего — 68854.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 1 885, за сутки — 0.

Ранее стало известно, что Украина в рамках сотрудничества с правительством США получит инновационные лекарства против COVID-19. В ближайшее время они поступят в виде гуманитарной помощи, эквивалент которой составляет 20 миллионов долларов.