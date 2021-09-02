В Николаевской области по состоянию на 2 сентября выявили еще 36 подтвержденных случаев COVID-19, умерших пациентов нет.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
Заболевшие по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зарегистрировано 16 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 выявлено у 2433 (+1) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки —15, всего — 68854.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 1 885, за сутки — 0.
Ранее стало известно, что Украина в рамках сотрудничества с правительством США получит инновационные лекарства против COVID-19. В ближайшее время они поступят в виде гуманитарной помощи, эквивалент которой составляет 20 миллионов долларов.
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В Николаевской области по состоянию на 2 сентября выявили еще 36 подтвержденных случаев COVID-19, умерших пациентов нет.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
Заболевшие по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зарегистрировано 16 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 выявлено у 2433 (+1) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки —15, всего — 68854.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 1 885, за сутки — 0.
Ранее стало известно, что Украина в рамках сотрудничества с правительством США получит инновационные лекарства против COVID-19. В ближайшее время они поступят в виде гуманитарной помощи, эквивалент которой составляет 20 миллионов долларов.