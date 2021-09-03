Правоохранительные органы Новой Зеландии застрелили джихадиста, который в пятницу зарезал несколько человек в торговом центре в Окленде. Нападавший считается приверженцем ИГИЛ.

Об этом передает Newshub.

Последняя информация об этом теракте показывает, что 6 человек получили ранения. Из них трое находятся в критическом состоянии и доставлены в больницу.

Cвидетель сказал, что видел, как два человека получили ножевые ранения. Среди них, возможно, женщина средних лет и мужчина постарше. Спустя несколько мгновений нападавший был застрелен. Те, кто открыли огонь, могли быть двумя сотрудниками полиции под прикрытием.

Другой очевидец кровавого события сказал, что он видел нападение своими глазами

— Я просто покупал еду и шел по проходу с молоком. А потом я внезапно услышал, как кто-то крикнул «Аллаху Акбар», после чего он побежал. Передо мной была женщина, и он набросился на нее. Она упала, поэтому злоумышленник потерял равновесие. Он тоже упал. Потом он встал. Но я был сзади, поэтому не мог видеть его лица. Этот человек был в куртке цвета хаки и с ножом. Довольно большой нож, размером с его руку. Это было очень страшно. Это было похоже на меч, — вспоминает мужчина.

Премьер-министр страны подтвердил, что это был террористический акт, и преступник был вдохновлен ИГИЛ. Нападавший — гражданин Шри-Ланки, переехал в Новую Зеландию в 2011 году, а с 2016 находился в списке склонных к терроризму.

Напопомним, президент США Джо Байден пообещал, что террористы из «Исламского государств» заплатят «полную цену» за свои преступления и террористические атаки.