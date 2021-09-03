Афганское сопротивление заявляет о захвате города Чарикар, центра провинции Парван.
Об этом пишет Интерфакс в пятницу, 3 сентября.
Также сопротивление сообщает о больших потерях талибов в ходе штурма с нескольких направлений. Несколько десятков радикалов сдались в плен, среди бойцов фронта также есть потери.
Отмечается, что перед началом штурма талибы заставили компании отключить Панджшеру услуги связи и интернета, а также подачу электроэнергии.
Как утверждается, в ходе контратаки удалось отбросить боевиков за пределы города Чарикар, под контроль был взят центр провинции Парван.
Кроме того, сообщается о взятии под контроль четырех уездов в провинции Бадахшан.
Также сообщается о столкновениях в провинции Тахар, в том числе в уезде Хваджа-Гхар.
Напомним, ведущее канадское издание Globe and Mail написало об украинских бойцах, которые единственными согласились сопроводить из Кабула до аэропорта афганских беженцев.
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Афганское сопротивление заявляет о захвате города Чарикар, центра провинции Парван.
Об этом пишет Интерфакс в пятницу, 3 сентября.
Также сопротивление сообщает о больших потерях талибов в ходе штурма с нескольких направлений. Несколько десятков радикалов сдались в плен, среди бойцов фронта также есть потери.
Отмечается, что перед началом штурма талибы заставили компании отключить Панджшеру услуги связи и интернета, а также подачу электроэнергии.
Как утверждается, в ходе контратаки удалось отбросить боевиков за пределы города Чарикар, под контроль был взят центр провинции Парван.
Кроме того, сообщается о взятии под контроль четырех уездов в провинции Бадахшан.
Также сообщается о столкновениях в провинции Тахар, в том числе в уезде Хваджа-Гхар.
Напомним, ведущее канадское издание Globe and Mail написало об украинских бойцах, которые единственными согласились сопроводить из Кабула до аэропорта афганских беженцев.