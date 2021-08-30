Ведущее канадское издание Globe and Mail написало про украинских бойцов, которые единственными согласились сопроводить из Кабула до аэропорта афганских беженцев.

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Военные из Украины провели спасательную операцию в пятницу прошлой недели, сразу после теракта возле аэропорта.

Ситуация была такой: в Кабуле оставались переводчики с семьями, которые сотрудничали с Канадой и хотели улететь из Афганистана. Сопровождать их вызвался только украинский спецназ. Американские и канадские военспецы отказались идти на такой риск, город контролировали талибы, от которых можно было ожидать чего угодно.

— Колонна зашла в аэропорт благодаря украинцам. Мы просто отправили им номера наших автомобилей ... они пришли на местный рынок, чтобы найти нас. Они сказали: « Украина?». Мы сказали: «Да!». И они нас сопровождали, — рассказал переводчик Мохаммед Шариф Шараф, который работал на Канаду.

Украинские бойцы успешно доставили в аэропорт 19 афганцев и посадили их на украинский транспортник, который вылетел в Пакистан, где союзников канадцев пересадили на коммерческий рейс, довезший их в Киев.

Из Украины они уже смогут добраться до Канады без угрозы для жизни.

— Украинская операция прошла успешно там, где другие потерпели поражение, потому что украинские военные перебросили в город спецназ, чтобы провести спасательные операции, — пишут канадские журналисты.

Напомним, в Офисе президента подытожили итоги эвакуации Украины своих граждан из Афганистана, охваченного терактами и боями. Все, изъявившие желание покинуть страну, спасены.