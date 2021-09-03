По состоянию на 3 сентября в Николаевской области выявлено 42 новых случая COVID-19, от болезни умер 1 пациент.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
Заболевшие по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 17 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2434 (+1) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 37, всего — 68891.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 1886, за сутки — 1.
В Николаеве перед началом нового учебного года еще нет школ, где вакцинировали 80% педагогов, самый высокий показатель — 70%.
Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что учителей городских школ, которые откажутся вакцинироваться от COVID-19 и примут решение работать дистанционно, лишат премий и других надбавок.
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По состоянию на 3 сентября в Николаевской области выявлено 42 новых случая COVID-19, от болезни умер 1 пациент.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
Заболевшие по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 17 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2434 (+1) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 37, всего — 68891.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 1886, за сутки — 1.
В Николаеве перед началом нового учебного года еще нет школ, где вакцинировали 80% педагогов, самый высокий показатель — 70%.
Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что учителей городских школ, которые откажутся вакцинироваться от COVID-19 и примут решение работать дистанционно, лишат премий и других надбавок.