По состоянию на 3 сентября в Николаевской области выявлено 42 новых случая COVID-19, от болезни умер 1 пациент.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Заболевшие по месту жительства:

Николаев — 44915 (+22);

Первомайск — 3216 (+2);

Южноукраинск — 2055 (+1);

Вознесенск — 1863;

Очаков — 1325.

На других территориях, в том числе в отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 17 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2434 (+1) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 37, всего — 68891.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 1886, за сутки — 1.

В Николаеве перед началом нового учебного года еще нет школ, где вакцинировали 80% педагогов, самый высокий показатель — 70%.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что учителей городских школ, которые откажутся вакцинироваться от COVID-19 и примут решение работать дистанционно, лишат премий и других надбавок.