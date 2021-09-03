Во время сессии горсовета Черновцов ворвавшаяся в помещение посетительница попыталась напасть на мэра города Роману Кличуку.

Об инциденте пишет Телевизионная служба новостей.

Неизвестная разъяренная женщина зашла в зал с пачкой бумаг. В начале она выкрикивала оскорбления, потом заявила, что городской голова ее «достал».

После этого она подошла вплотную к мэру и начала размахивать руками в его сторону. Роман Кличук стал уклоняться от ударов, спрашивая, что она хочет, — та не реагировала.

Депутаты попробовали успокоить женщину, на них она также не обращала никакого внимания. Тогда вызвали полицию, которая принудительно забрала посетительницу из зала и составила на нее протокол по факту мелкого хулиганства.

Женщине предстоит выплатить штраф от 50 до 119 гривен, или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Напомним, в селе Благодатное Херсонской области администрация колледжа не смогла найти взаимопонимания с родителями по поводу классного руководства. В результате пострадал заместитель директора.