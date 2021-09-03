В пятницу, 3 сентября, в столичной школе № 97 неизвестные распылили перцовый баллончик. Детей отпустили домой.

Об этом сообщает Telegram-канал «Киев Оперативный».

Отмечается, что детей вывели на улицу и отпустили домой. Некоторые из учеников жалуются на кашель и тяжесть дыхания. На месте ожидают правоохранителей, которые должны установить причастных.

Напомним, в декабре прошлого года в одной из школ Первомайска, ученик 6-го класса распылил в кабинете содержимое газового баллончика.