Количество пластика в океанах может утроиться к 2040 году.

Об этом заявила исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен, сообщают Новости ООН.

— Черепахи, которые запутались в порванных пластиковых пакетах. Мертвые киты с желудками, полными отходов. Миллиарды пластиковых гранул, которые развеиваются на наших пляжах - как недавно на Шри-Ланке. Мы сами видим, что мы сделали, — отметила Ингер Андерсен.

Она утверждает, что ущерб от использования пластика на самом деле гораздо серьезнее. Он грозит миру тройным планетарным кризисом. А именно, изменением климата, потерей биоразнообразия и загрязнением.

К указанному периоду выбросы парниковых газов будут составлять 17% от всего объема выбросов CO2. При этом на сегодняшний день ежегодные экономические потери составляют 2,5 миллиарда долларов.

В ЮНЕП предложили четыре шага для того, чтобы решить эту проблему:

сократить производство пластика,

перейти на замкнутый цикл его производства,

улучшить управление отходами,

активизировать действия на национальном уровне.

Напомним, согласно новым исследованиям, значительная часть ледникового покрова Гренландии находится на грани разрушения и ускоренное таяние станет неизбежным, даже если глобальное потепление будет остановлено.