Подозреваемого в создании и руководстве военизированным вооруженным формированием экс-нардепа Семена Семенченко оставили под стражей. Апелляционный суд не удовлетворил ходатайство адвокатов.

Так, 3 сентября коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты.

— По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 26 июля 2021 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты — без удовлетворения, — сообщили в пресс-службе суда.

Вчера во время судебного заседания бывшему народному депутату Семену Семенченко, который голодает уже 36 дней, стало плохо.

24 марта в СБУ заявили о прекращении деятельности военизированного вооруженного формирования и поставки товаров военного назначения из Российской Федерации. Также в СБУ указали, что деятельность так называемой «частной военной компании была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности».

По данным СБУ, в состав компании входили более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины.

Отдельно следователями получены данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между «ЧВК» и представителями различных организаций из стран Ближнего Востока. Также зафиксированы «предложения организовать поставки оружия в эти страны».

По этому делу СБУ объявила о подозрениях шестерым лицам.

Среди организаторов такой деятельности в СБУ назвали народного депутата VIII созыва Семен Семенченко.