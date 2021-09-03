Сегодня ночью в полицию обратилась 35-летняя местная жительница с сообщением о том, что ее 13-летний сын после семейной ссоры ушел из дома и его местонахождение неизвестно, а мобильный выключен.

Об этом сообщили в Первомайском райотделе полиции.

На розыск без вести пропавшего подростка были ориентированы экипажи отдела реагирования патрульной полиции, инспекторы-ювенальщики и оперативники Первомайского районного отдела полиции.

Поиски пропавшего юноши продолжались несколько часов. Экипаж патрульных нашел парня на одной из улиц города, когда он шел к своему товарищу на ночлег. Как выяснили правоохранители, все время отсутствия дома подросток развлекался со своими друзьями, противоправных действий в отношении него совершено не было.

Несовершеннолетнего вернули родителям, в отношении которых инспекторы-ювенальщики составили административный протокол по ч.1 ст. 184 КУоАП «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей» и провели с ними профилактическую беседу по недопущению подобного в будущем.

Напомним, 27 августа в Николаевской области полицейские разыскали 15-летнего жителя села Вознесенское, который за день до этого уехал кататься на велосипеде и пропал. Оказалось, что подросток заблудился и не смог найти дорогу домой.