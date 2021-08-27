Сегодня, 27 августа, в Николаевской области полицейские разыскали 15-летнего жителя села Вознесенское, который вчера уехал кататься на велосипеде и пропал.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Всю ночь продолжались поиски, в которых был задействован весь личный состав райуправления полиции. Утром об обнаружении подростка в полицию сообщили неравнодушные граждане.

— Мужчины, двигаясь по дороге в направлении поселка городского типа Еланец, встретили одинокого парня на велосипеде. Подросток пояснил, что ночью заблудился и не смог найти дорогу домой, — сказано в сообщении.

Сотрудники полиции передали сына матери, в отношении которой инспекторы ювенальной превенции составили административный протокол по статье 184 КУоАП «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей».

Напомним, в Херсонской области пропал подросток, который ушел из дома кататься на велосипеде и не вернулся, позже его нашли.