В Филадельфии после эвакуации из Афганистана умер 9-месячный ребенок.

Об этом сообщает CBS News.

По словам пресс-секретаря Минобороны Криса Митчелла, малышка находилась в самолете С-17. Из Афганистана он прилетел на базу в Германии, откуда отправился в Филадельфию.

Во время полета ребенок перестал реагировать. После приземления его отправили в детскую больницу города, где вскоре констатировали смерть.

Представители таможни и пограничной службы США заверили, что девочке срочно оказывали медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что около 200 украинцев просят об эвакуации из Афганистана.