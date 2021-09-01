В Афганистане около 200 украинцев по состоянию на 31 августа просят об эвакуации. Кроме того, четыре страны попросили Украину помочь с эвакуацией своих граждан.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время своего рабочего визита в составе украинской делегации в США, передает hromadske.

— Потому что кто-то, например, две недели о себе не заявлял, а потом заявил. А кто-то заявил, а затем полетел на другом самолете, потому что появилась такая возможность. Поэтому эта цифра плавает, но никто не будет брошен на произвол судьбы, — сказал Дмитрий Кулеба.

Дмитри Кулеба отметил, что ситуация с количеством желающих эвакуироваться постоянно меняется.

На вопрос, может ли помощь Украине в эвакуации граждан других стран быть использована как геополитическое преимущество и плюс в отношениях с другими государствами, Дмитрий Кулеба ответил:

— Не надо торговать человеческим горем и пытаться продавать его и превращать в маркетинг. Мы не занимаемся саморекламой, мы просто делаем свое дело. Наши партнеры это ценят.

Он отметил, что в Афганистане остаются люди, в том числе дети и женщины, для которых выехать сейчас оттуда — это возможность избежать угрозы их жизни и безопасности.

Напомним, ведущее канадское издание Globe and Mail написало об украинских бойцах, которые единственными согласились сопроводить из Кабула до аэропорта афганских беженцев.