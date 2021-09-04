Вице-министр Министерства внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик подчеркнул важность расследования смерти 25-летнего Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе в Вроцлаве после задержания полицией.

Об этом пишет «Европейская правда».

Сообщается, что Мацей Вонсик был гостем портала «Wirtualna Polska», где его спросили о реакции ведомства на то, что после задержания полицией и в результате действий полицейских во Вроцлаве умер 25-летний гражданин Украины, а в Любине – 34-летний поляк.

— Уже есть реакция. В Любине началось прокурорское следствие, и я убежден, что оно поможет выяснить это дело. Там есть разные показания. Если говорить о ситуации с вытрезвителя, то часть полицейских уже наказаны, – сказал он.

Мацей Вонсик подчеркнул, что «виновных нужно строго наказывать, но с другой стороны, нельзя прибегать к коллективной ответственности».

По его словам, важно, чтобы эти «все дела были выяснены».

Напомним, что в польском Вроцлаве после задержания полицией и крайне жестокого избиения 30 июля умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко.

По данным издания Gazeta Wyborcza, его били и душили, хотя он не вел себя агрессивно. Дело о смерти украинца после задержания полицией вызвало значительный резонанс в Польше. На него уже отреагировали депутаты Сейма Польши, которые требуют проведения немедленного контроля за действиями полиции в контексте смерти украинца. Особого надзора и тщательного расследования требуют и общественные организации, в частности Хельсинский фонд по правам человека.