В Киеве отремонтировали фонтан на Арсенальной площади, разрушенный грузовиком на следующий день после открытия.

Об этом сообщил 4 сентября в своем Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко.

— Специалисты уже восстановили и сегодня протестировали фонтан на Арсенальной площади. Приходите вечером, фонтан будет работать и подсвечиваться, – написал он.

Также Виталий Кличко напомнил, что обновленная Арсенальная площадь — это пешеходная зона, и заверил, что соответствующий знак на площади установили еще перед открытием общественного пространства.

Напомним, 1 сентября мэр Киева Виталий Кличко открыл на Арсенальной площади новый фонтан с подсветкой, а на следующий день на него наехал грузовик, повредил плитку и частично провалился под землю.