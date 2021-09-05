В Австралии вблизи Изумрудного пляжа произошло нападение акулы на серфингиста. В результате нападения 20-летний мужчина погиб.

Об этом сообщает Reuters .

Пляж, вблизи которого произошло нападение акулы, расположен в 550 километрах от Сиднея. Предварительно, акула укусила серфингиста за руку.

— Несмотря на все усилия прохожих, парамедиков и других служб экстренной помощи, пациент, к сожалению, скончался на месте происшествия, — сообщила служба скорой помощи штата Новый Южный Уэльс.

После нападения акулы Изумрудный пляж решили закрыть.

Напомним, что в Египте во время снорклинга (вид плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой, - прим.) на отдыхе от нападения акулы серьезно пострадала украинская семья.