В Украине ночью 6-7 сентября, кроме Закарпатья и южной части, ожидаются заморозки 0-3° на поверхности почвы.

Как передает ГСЧС.

— Ночью 6-7 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части, 8 сентября в восточных и юго-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3° (І уровень опасности — прим.), — говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, в Украине 6-7 сентября сохранится сухая погода, температура в южной части на Закарпатье ночью 5-11°, днем 16-21°, на остальной территории страны ночью 2-7° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-2°, днем 11-16° тепла.

В столичном регионе 6-7 сентября осадки не прогнозируются, температура ночью 2-7° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-2°, днем 11-16° тепла.

Напомним, с 1970 до 2019 года в мире из-за опасных климатических, метеорологических и гидрологических изменений погибло более двух миллионов человек.