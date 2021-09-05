В Украине ночью 6-7 сентября, кроме Закарпатья и южной части, ожидаются заморозки 0-3° на поверхности почвы.
— Ночью 6-7 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части, 8 сентября в восточных и юго-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3° (І уровень опасности — прим.), — говорится в сообщении.
Согласно прогнозу, в Украине 6-7 сентября сохранится сухая погода, температура в южной части на Закарпатье ночью 5-11°, днем 16-21°, на остальной территории страны ночью 2-7° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-2°, днем 11-16° тепла.
В столичном регионе 6-7 сентября осадки не прогнозируются, температура ночью 2-7° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-2°, днем 11-16° тепла.
Напомним, с 1970 до 2019 года в мире из-за опасных климатических, метеорологических и гидрологических изменений погибло более двух миллионов человек.
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В Украине ночью 6-7 сентября, кроме Закарпатья и южной части, ожидаются заморозки 0-3° на поверхности почвы.
— Ночью 6-7 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части, 8 сентября в восточных и юго-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3° (І уровень опасности — прим.), — говорится в сообщении.
Согласно прогнозу, в Украине 6-7 сентября сохранится сухая погода, температура в южной части на Закарпатье ночью 5-11°, днем 16-21°, на остальной территории страны ночью 2-7° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-2°, днем 11-16° тепла.
В столичном регионе 6-7 сентября осадки не прогнозируются, температура ночью 2-7° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-2°, днем 11-16° тепла.
Напомним, с 1970 до 2019 года в мире из-за опасных климатических, метеорологических и гидрологических изменений погибло более двух миллионов человек.