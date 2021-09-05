В Гвинее утром 5 сентября произошла стрельба у резиденции 83-летнего президента страны Альфа Конде Конакри.

Об этом пишет Гордон.

С 6 часов утра в Калум (префектуру регионе Конакри) вошла колонна автомобилей с солдатами. В городе и в окрестностях Конакри была слышна сильная стрельба, отметил портал Guineenews.org.

Попыткой государственного переворота руководили члены группы элитного подразделения спецназа, возглавляемые полковником Мамади Думбуей.

Reuters написало, что по меньшей мере два человека были ранены в результате перестрелки возле президентского дворца. Трое свидетелей сообщили агентству, что видели двух мирных жителей с огнестрельными ранениями.

Военные патрулируют улицы Конакри, источник агентства рассказал, что единственный мост, соединяющий район, где расположена президентская резиденция и здания нескольких министерств, заблокирован. Президент Альфа Конде не пострадал, он в порядке и находится под охраной президентской гвардии.

Ранее на военной базе в Гвинее прогремел взрыв.