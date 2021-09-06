Украинский альпинист Петр Борис погиб после восхождения на гору Тетнульд (Белая гора — прим.) в Грузии. Причины его смерти не называются.

Об этом сообщает Пласт.

— С глубокой скорбью сообщаем о гибели пластуна Петра Бориса. Трагическое событие произошло в Грузии, — говорится в сообщении.

Альпинист погиб после восхождения на гору Тетнульд в регионе Верхняя Сванетия в Грузии.

— Погиб после завершения восхождения, — уточнили в организации.

Отмечается, что Петр Борис был членом куреня «Волки» и активным участником пластунских мероприятий и лагерей.

Сейчас родные погибшего организуют перевозку тела альпиниста в Украину. О дате и месте похорон в организации пообещали сообщить позже.

Напомним, что гражданин Украины, который сам ушел в горы в провинции Битлис на востоке Турции, нашелся в горном селе.