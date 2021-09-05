В Гвинее произошел государственный переворот под предводительством полковника Мамади Думбуя, в результате мятежа арестован президент страны Альфа Конде.

Об этом пишет Корреспондент.

В заявлении Мамади Думбая говорится об аресте президента Альфы Конде, роспуске Национального собрания и правительства, закрытии границ и содержится призыв к военным оставаться в казармах.

Государственный переворот мятежники объясняют многочисленными злоупотреблениями режима Альфа Конде, атаками на демократию и права человека.

В руках мятежников находятся и другие высокопоставленные лица правительства.

В Гвинее утром 5 сентября произошла стрельба у резиденции 83-летнего президента страны Альфа Конде Конакри.