Вечером 5 сентября в поселке Гребенки Киевской области произошел взрыв на сахарном заводе. Пострадали пять человек, их госпитализировали. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Об этом сообщает департамент коммуникации МВД Украины.
Отмечается, что паровой взрыв на сахарном заводе произошел около 16:00. В результате пострадали пять человек. Двоих из них доставили в столичную клинику. Остальных — в Белоцерковскую городскую больницу №2. О состоянии пострадавших не сообщается.
На месте происшествия работает оперативно-следственная группа Белоцерковского районного управления полиции.
— По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность одного из котлов, — уточнили в МВД.
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Вечером 5 сентября в поселке Гребенки Киевской области произошел взрыв на сахарном заводе. Пострадали пять человек, их госпитализировали. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Об этом сообщает департамент коммуникации МВД Украины.
Отмечается, что паровой взрыв на сахарном заводе произошел около 16:00. В результате пострадали пять человек. Двоих из них доставили в столичную клинику. Остальных — в Белоцерковскую городскую больницу №2. О состоянии пострадавших не сообщается.
На месте происшествия работает оперативно-следственная группа Белоцерковского районного управления полиции.
— По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность одного из котлов, — уточнили в МВД.
Сегодня, 5 сентября, в Николаеве на улице Олега Ольжича сгорел склад тюкованной соломы.