В Николаевской области за прошедшие сутки выявили еще 19 подтвержденных случаев COVID-19, при этом 2 пациента умерли.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Заболевшие по месту жительства:

Николаев — 44958 (+12);

Первомайск — 3226 (+5);

Южноукраинск — 2058 (+1);

Вознесенск — 1866 (+1);

Очаков — 1327.

На других территориях, в том числе в отдельных территориальных общинах, за минувшие сутки случаи COVID-19 не зарегистрированы.

Заболевание COVID-19 установлено у 2438 (+2) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 16, всего — 68936.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 1889, за сутки — 2.За истекшие 24 часа коронавирусную инфекцию в Украине диагностировали у 773 человек. 18 заболевших скончались, 457 выздоровели.