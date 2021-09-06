В Николаевской области за прошедшие сутки выявили еще 19 подтвержденных случаев COVID-19, при этом 2 пациента умерли.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
Заболевшие по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных общинах, за минувшие сутки случаи COVID-19 не зарегистрированы.
Заболевание COVID-19 установлено у 2438 (+2) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 16, всего — 68936.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 1889, за сутки — 2.За истекшие 24 часа коронавирусную инфекцию в Украине диагностировали у 773 человек. 18 заболевших скончались, 457 выздоровели.
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В Николаевской области за прошедшие сутки выявили еще 19 подтвержденных случаев COVID-19, при этом 2 пациента умерли.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
Заболевшие по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных общинах, за минувшие сутки случаи COVID-19 не зарегистрированы.
Заболевание COVID-19 установлено у 2438 (+2) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 16, всего — 68936.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 1889, за сутки — 2.За истекшие 24 часа коронавирусную инфекцию в Украине диагностировали у 773 человек. 18 заболевших скончались, 457 выздоровели.