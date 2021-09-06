За истекшие 24 часа коронавирусную инфекцию в Украине диагностировали у 773 человек. 18 заболевших скончались, 457 выздоровели.
Об этом свидетельствует статистика Минздрава.
За сутки сделали около 23 тысяч тестов различными методами.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (93), Одесской (63), Черновецкой (69), Тернопольской (61) и Львовской (56) областях.
За все время пандемии в Украине:
Днем ранее в Украине подтвердили больше 1300 случаев ковида.
|
Памяти другаАнатолий Дюмин
|
Свобода слова в Миколаєві: Апаратні наради у міського голови тепер відкриті, але за графікомКатерина Середа
|
Подякуємо Володимиру Володимировичу за Володимира ОлександровичаСтанислав Мартиросов
За истекшие 24 часа коронавирусную инфекцию в Украине диагностировали у 773 человек. 18 заболевших скончались, 457 выздоровели.
Об этом свидетельствует статистика Минздрава.
За сутки сделали около 23 тысяч тестов различными методами.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (93), Одесской (63), Черновецкой (69), Тернопольской (61) и Львовской (56) областях.
За все время пандемии в Украине:
Днем ранее в Украине подтвердили больше 1300 случаев ковида.