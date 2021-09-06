За истекшие 24 часа коронавирусную инфекцию в Украине диагностировали у 773 человек. 18 заболевших скончались, 457 выздоровели.

Об этом свидетельствует статистика Минздрава.

За сутки сделали около 23 тысяч тестов различными методами.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (93), Одесской (63), Черновецкой (69), Тернопольской (61) и Львовской (56) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 307 298 человек;

выздоровело — 2 177 213 человека;

летальных исходов — 54 001;

проведено ПЦР-тестирований — 12 108 589.

Днем ранее в Украине подтвердили больше 1300 случаев ковида.